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В Роспотребнадзоре оценили необходимость жестких ограничений в Москве 

Lenta.ru 3 часа назад
Оценена необходимость жестких ограничений в Москве
Фото: РИА Новости
Необходимости введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Москве нет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораАлександр Горелов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

«На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время», — сказал Горелов, оценивая необходимость жестких ограничений в столице.

К необходимым мерам профилактики инфекций Горелов отнес в первую очередь индивидуальные средства защиты и санитайзеры.

«Социальная ответственность и самосознание сегодня являются ключевыми факторами, которые будут определять нашу победу над коронавирусной инфекцией», — подытожил он.

Ранее стало известно, что по последним данным в России выявили рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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