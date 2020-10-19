Оценена необходимость жестких ограничений в Москве

Необходимости введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Москве нет. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораАлександр Горелов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

«На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время», — сказал Горелов, оценивая необходимость жестких ограничений в столице.

К необходимым мерам профилактики инфекций Горелов отнес в первую очередь индивидуальные средства защиты и санитайзеры.

«Социальная ответственность и самосознание сегодня являются ключевыми факторами, которые будут определять нашу победу над коронавирусной инфекцией», — подытожил он.

Ранее стало известно, что по последним данным в России выявили рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).