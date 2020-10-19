Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России 

Lenta.ru 3 часа назад
Названы сроки стабилизации ситуации с COVID в РФ
Фото: depositphotos.com
Стабилизацию ситуации с COVID-19 в России можно ждать через две недели. Такие сроки назвал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости.
По словам Чуланова, надо следить за статистикой — скорее всего, в ближайшие две недели показатели будут увеличиваться, но не так динамично, как сейчас, после чего ситуация начнет стабилизироваться.
По данным на 19 октября в России выявили рекордные суточные показатели по новым случаям заражения коронавирусом — 15 982 в 84 регионах. С начала пандемии в стране выявили 1 415 316 новых случаев в 85 регионах, 24 366 летальных исходов и 1 075 904 выздоровления.
Видео дня. 10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
Последние новости
Собянин высказался о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса Собянин высказался о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса Названо новое слабое место коронавируса Названо новое слабое место коронавируса
Коронавирус , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Объяснено, как грипп и COVID-19 усиливают друг друга
Объяснено, как грипп и COVID-19 усиливают друг друга
Россиянам назвали правила защиты от COVID-19 и ОРВИ
Россиянам назвали правила защиты от COVID-19 и ОРВИ
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение