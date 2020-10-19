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Раскрыта схема действий при первых признаках ОРВИ и COVID-19

Мира Маркина
35 минут назад
При возникновении первых признаков ОРВИ необходимо следовать простой схеме действий и прежде всего выяснить, может ли это быть COVID-19. О том, что следует предпринимать, рассказали "Известия".
Если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния, необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. Сотрудник медучреждения должен прийти к пациенту в течение суток, согласно рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Если заболевший старше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно побывал в другой стране или контактировал с зараженным, то вызвать врача нужно безотлагательно.
Если медик не успевает приехать, или его не получается вызвать, необходимо обращаться в скорую помощь.
Для тех, у кого заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, госпитализация не требуется. Легкими считаются случаи, когда температура не поднимается выше 38 градусов, а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев уточнил, что у некоторых пациентов могут быть минимальные признаки болезни: легкое першение в горле, немного повышенная температура и диарея.
Медики советуют не заниматься самолечением и принимать лишь препараты, выписанные специалистом:
«В домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа точная дата пика коронавируса в РФ.
Коронавирус,Минздрав РФ,газета "Известия",
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