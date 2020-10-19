Если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния, необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. Сотрудник медучреждения должен прийти к пациенту в течение суток, согласно рекомендациям Минздрава
по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Если заболевший старше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно побывал в другой стране или контактировал с зараженным, то вызвать врача нужно безотлагательно.