При возникновении первых признаков ОРВИ необходимо следовать простой схеме действий и прежде всего выяснить, может ли это быть COVID-19. О том, что следует предпринимать, рассказали "Известия".

Если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния, необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. Сотрудник медучреждения должен прийти к пациенту в течение суток, согласно рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Если заболевший старше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно побывал в другой стране или контактировал с зараженным, то вызвать врача нужно безотлагательно.

Если медик не успевает приехать, или его не получается вызвать, необходимо обращаться в скорую помощь.

Для тех, у кого заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, госпитализация не требуется. Легкими считаются случаи, когда температура не поднимается выше 38 градусов, а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев уточнил, что у некоторых пациентов могут быть минимальные признаки болезни: легкое першение в горле, немного повышенная температура и диарея.

Медики советуют не заниматься самолечением и принимать лишь препараты, выписанные специалистом: