Врачи в РФ оценили новый симптом COVID-19 

Российские врачи отреагировали на обнаружение нового симптома коронавируса — потерю слуха, о котором заявили лондонские ученые. Об этом пишет РБК.

Как объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, нарушение слуха связано с невритом слухового нерва, из-за которого сначала возникает шум в ушах, а затем может появиться парез, и паралич этого нерва. Из-за этого человек может лишиться слуха. Пурсяев добавил, что вирусные инфекции иногда приводят и к другим последствиям — потере зрения, развитию импотенции и простатита.