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Врачи в РФ оценили новый симптом COVID-19 

Lenta.ru 2 часа назад
Врачи в РФ оценили новый симптом COVID-19
Фото: Lenta.ru
Российские врачи отреагировали на обнаружение нового симптома коронавируса — потерю слуха, о котором заявили лондонские ученые. Об этом пишет РБК.
Как объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, нарушение слуха связано с невритом слухового нерва, из-за которого сначала возникает шум в ушах, а затем может появиться парез, и паралич этого нерва. Из-за этого человек может лишиться слуха. Пурсяев добавил, что вирусные инфекции иногда приводят и к другим последствиям — потере зрения, развитию импотенции и простатита.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДНСергей Вознесенский заявил, что не знает о потере слуха при коронавирусе. По его словам, при COVID-19 у пациента возникают симптомы ОРВИ, дыхательная недостаточность, а у взрослых — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Вознесенский добавил, что при заражении возможны инфекционно-токсический шок или септический процесс, если произойдет присоединение вторичной бактериальной флоры.
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