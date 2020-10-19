Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Раскрыта схема действий при первых признаках COVID
Фото: Lenta.ru
При появлении первых признаков ОРВИ необходимо следовать простой схеме действий и выяснить, может ли это быть COVID-19, пишут «Известия».
Во-первых, необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом, если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния. Сотрудник клиники обязан прийти в течение 24 часов, согласно рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Если заболевшему больше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно приехал из другой страны или контактировал с зараженным, то вызвать медработника нужно обязательно.
В ситуации, когда врач не успевает приехать, или его не получается вызвать, а пациенту становится все хуже, необходимо звонить в скорую.
Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, то госпитализация не требуется. Легкими считаются случаи, когда температура поднимается не выше 38 градусов, частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев уточнил, что у некоторых зараженных могут быть минимальные признаки болезни, например, легкое першение в горле, немного повышенная температура, эпизод диареи.
Вирусолог отметил, что заниматься самолечением нежелательно, препараты должен прописать медработник.

«В домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно», — сказал он.

Даже если тест показал отсутствие коронавируса важно продолжать самоизоляцию. Лукашев отметил, что примерно 30 процентов инфицированных получают отрицательный результат анализа, поскольку вирус перешел из ротоглотки в легкие.
Видео дня. 10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
Последние новости
Астрофизик предупредил о столкновении с астероидом накануне выборов в США Астрофизик предупредил о столкновении с астероидом накануне выборов в США Собянин высказался о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса Собянин высказался о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса В Подмосковье усилят ограничения из-за коронавируса В Подмосковье усилят ограничения из-за коронавируса
Комментарии
Коронавирус , Минздрав РФ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Действительно ли грецкие орехи помогают работе мозга
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Назван симптом, отличающий COVID-19 от гриппа
Описано состояние легких умерших россиян с ковид
Описано состояние легких умерших россиян с ковид
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Как защитить легкие от осенних болезней
06:13
Как защитить легкие от осенних болезней
ЗОЖ
Почему возникает межпозвоночная грыжа
06:10
Почему возникает межпозвоночная грыжа
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение