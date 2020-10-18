Иммунолог рассказала о пользе сна в борьбе с COVID-19

Коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире, особенно с приходом зимы. Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала в интервью «Слово и Дело», как поддерживать иммунитет в условиях пандемии в зимнее время, а также, как встречать Новый год в изменившихся реалиях.

Приближение зимы плохо сказывается на естественной защите человеческого организма. Люди чаще болеют, страдают от нехватки витаминов, солнца, повышенной тревожности и стрессов. В это время особенно необходимо заботиться о своем здоровье, ввести как можно более разнообразный рацион, не забывать о спорте и прогулках на свежем воздухе.

Но особенно важно об этом заботиться именно сейчас, когда в мире разразилась эпидемия коронавируса, затронувшая все страны и людей всех возрастов. Особенно напряженная ситуация там, где зимой сильно холодает. Поэтому так важно вовремя озаботиться защитой организма.

В первую очередь нельзя забывать о масках и перчатках, которые всегда должны быть при человеке во время посещения мест большего скопления людей и транспорта. Важно регулярно мыть руки — после похода в магазин, прогулки, перед едой, после посещения туалета. Также стоит обрабатывать руки и часто используемые предметы антисептиком. Пожилым людям и людям в группе риска показана самоизоляция.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала о важности сна и минимизации стресса в борьбе за здоровье. Оказывается, нормальный ночной отдых сильно влияет на защитные функции организма.

«Первое и главное, что должно быть, это сон. Только полноценный сон. Если у человека есть проблемы со сном, он должен приложить максимум усилий, чтобы их отрегулировать. Ложиться спать нужно не позднее десяти часов вечера. После того, как сон отрегулирован, важно, чтобы человек смог повлиять на стресс. Если у него есть какие-то стрессовые факторы, то отрегулировать так, чтобы фоном стресс никогда не протекал, чтобы человек не находился постоянно в напряжении. Потому что тяжелее болеют те люди, у которых больше переживаний, и страхов», — отмечает специалист.

Врач также подчеркивает, что паниковать из-за коронавируса не нужно. Если речь идет о молодых людях без сопутствующих патологий, то инфекцию они в большинстве случаев перенесут не тяжелее гриппа.

«Да, температура, неприятно. Да, доходит до 39, да длится иногда до десяти дней. Но это как раз показатель того, что иммунная система справляется. Чем выше температура, тем серьезнее борьба, тем больше выработка антител. Поэтому — обильное питье, следить вообще за питьевым режимом, регулярно проветривать помещение, больше находиться на свежем воздухе. Стараться все время, чтобы был доступ к кислороду. Даже если холодно — одевайтесь теплее, но откройте окно», — советует врач.

По словам медика, в случае, если долгое время приходится находиться дома или в замкнутом пространстве без возможности проветривания, то можно приобрести кварцевую лампу закрытого типа и включать ее на ночь.

Также можно промывать нос солевым раствором, но не чаще 3-4 раз в день. И если соблюдать все эти рекомендации — проветривание, хороший сон, минимум стресса, солевые растворы — то можно свести к минимуму риск заболеть, причем не только коронавирусной инфекцией.

Что касается рациона, то его важно сделать максимально разнообразным. Должны присутствовать как овощные салаты, так и фрукты. Овощи могут быть приготовлены на пару, путем варки или тушения.

Если питание будет сбалансированным и неограниченным, то человек не будет испытывать нехватку витаминов и минералов.

«В рационе всегда должны быть свежие фрукты и овощи, зеленые листовые овощи. Рацион должен быть разнообразным. Если человек летом на солнце не был, то в профилактической дозе можно пить витамин Д», — рассказывает медик.

Близится Новый год, люди уже вовсю выбирают подарки, думают, как украсят дом и какие блюда будут подаваться к столу. Многие привыкли на праздник уезжать в теплые страны. Однако коронавирус накладывает на привычную жизнь некоторые ограничения.

Как считает Ярцева, лучше всего отмечать Новый год в кругу семьи, по возможности за городом на свежем воздухе. При этом важно, чтобы празднование было подвижным, с минимумом алкоголя и тяжелой пищи.

«Если есть возможность лучше отмечать на даче, чтобы это были какие-то прогулки, активность, катание с горок. Это может быть и в парке. На улице находиться в это время не страшно, занимайтесь спортом, ходите на каток, катайтесь на лыжах. Должна быть подвижность. Праздновать лучше в кругу семьи или большой кампанией в загородном доме у кого-то на даче, где есть возможность все проветрить. Лучше не в барах и не в клубах, без большого количества спиртного. Алкоголем и жирной жареной пищей в идеале вообще не злоупотреблять. Важно, чтобы на столе была какая-то зелень и салаты», — добавила врач.