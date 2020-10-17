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Минздрав назвал основного «поставщика» коронавируса в России 

Lenta.ru 1 час назад
Минздрав назвал основного «поставщика» COVID в РФ
Фото: Lenta.ru
Основным «поставщиком» коронавируса в России являются отпускники. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов, передает «Интерфакс».

«90 процентов заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал он.

Ученый отметил, что было неизбежно избежать массового заражения из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах. К тому же многие отдыхающие безответственно относятся к масочному режиму, добавил эксперт.
16 октября глава РоспотребнадзораАнна Поповарассказала, что большинство заразившихся коронавирусом россиян являются офисными работниками. Также она отметила, что неукоснительное соблюдение правил профилактики распространения вируса «абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель».
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Коронавирус , Рахим Хаитов , Минздрав РФ , РАН , Интерфакс
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