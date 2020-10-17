Минздрав назвал основного «поставщика» COVID в РФ

«90 процентов заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию», — сказал он.

Ученый отметил, что было неизбежно избежать массового заражения из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах. К тому же многие отдыхающие безответственно относятся к масочному режиму, добавил эксперт.