Среди жителей РФ есть те, кто пользуется масками, кто их игнорирует и те, кто агрессивно отказывается носить маски, находя для этого любые аргументы.

В России просьбы надеть маску приводят к скандалам и даже к дракам. Так, 5 октября пассажир московского метро избил женщину без маски после того, как она покашляла. 4 октября житель Забайкальского края потребовал от мужчины надеть маску и после отказа тоже его избил, забрав у него телефон и семь тысяч рублей.