Среди жителей РФ есть те, кто пользуется масками, кто их игнорирует и те, кто агрессивно отказывается носить маски, находя для этого любые аргументы.
Психолог Елена Иванова
подсказала оптимальный способ реагирования на агрессивных "безмасочников".
Как рассказала психолог, люди часто агрессивно реагируют на просьбу надеть маску из-за роста тревоги на фоне пандемии.
Специалист посоветовала в таких ситуациях не отвечать человеку агрессией. Она рекомендует попытаться объяснить важность ношения маски, но не повторять поведение "безмасочника".
В России просьбы надеть маску приводят к скандалам и даже к дракам. Так, 5 октября пассажир московского метро избил женщину без маски после того, как она покашляла. 4 октября житель Забайкальского края потребовал от мужчины надеть маску и после отказа тоже его избил, забрав у него телефон и семь тысяч рублей.