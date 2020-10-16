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Доктор Мясников ответил на прогноз по коронавирусу анекдотом о сексе пенсионеров 

Lenta.ru 2 часа назад
Мясников объяснил прогноз по COVID-19 анекдотом про секс
Фото: @drmyasnikov.ru
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал анекдот о сексе пенсионеров в ответ на прогноз американских ученых, которые предрекли миллион зараженных коронавирусом в России. Его слова приводит телеканал «Царьград».
«Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?» — «Так в чем проблема? Говорите и вы!» — пошутил Мясников.
Следом он пояснил, что «говорить можно все, что угодно, иногда и откровенный бред». По словам врача, не следует полагаться на вымышленные и недостоверные данные.
Речь шла о прогнозе Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле (IHME). Ранее ученые заявили, что, по самым пессимистичным оценкам, в ночь с 31 декабря на 1 января количество заболевших коронавирусом в России может превысить миллион человек.
Ранее доктор Мясников заявил, что текущий вариант статистики по коронавирусу является бессмысленным, поскольку не отражает реальной картины распространения инфекции. Он добавил, что также бессмысленно сравнивать количество положительных тестов за день с выздоровевшими.
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Коронавирус , Александр Мясников , Царьград ТВ
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