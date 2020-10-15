Назван возможный срок начала вакцинации от COVID-19 

«Мы видим, что несмотря на то, что управляемость течением заболевания высокая, проблемы возникают у пациентов, поздно поступающих в стационары, тех, кто имеет хронические заболевания, особенно ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания».