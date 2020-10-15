Назван возможный срок начала вакцинации от COVID-19 

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, заявил, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в конце ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Вакцинация будет проходить с учетом медицинских показаний пациентов:
«Сейчас дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом».
Мурашко добавил, что пациента с коронавирусом должны направлять в стационар не позднее третьих суток с начала болезни в случае неэффективности амбулаторной терапии:
«Мы видим, что несмотря на то, что управляемость течением заболевания высокая, проблемы возникают у пациентов, поздно поступающих в стационары, тех, кто имеет хронические заболевания, особенно ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания».
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы болезни с 1100%-м риском смерти при COVID-19.