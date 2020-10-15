Названа новая опасность COVID-19 

Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.

Бразильские ученые обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, что приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей.

При этом выяснилось, что вирус вызывает такие изменения не только у пациентов с осложнениями, но и у больных с легкой формой заболевания.

Как отмечают ученые, полученные данные могут объяснять, почему неврологические проявления инфекции — головная боль, судороги, потеря обоняния — сохраняются в течение нескольких месяцев после болезни.

Данные исследователей также указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

В дальнейшем авторы работы планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы.