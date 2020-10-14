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Раскрыта смертельная угроза коронавируса для мозга 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Раскрыта смертельная угроза коронавируса для мозга
Фото: Lenta.ru
Ученые Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета раскрыли, что у каждого седьмого зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 могут развиваться неврологические повреждения, представляющие угрозу для жизни. Симптомы варьируются от временной дезориентации до судорог и инсульта. О результатах исследования, опубликованных в журнале Neurology, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Специалисты отслеживали состояние 606 пациентов с COVID-19, у которых были диагностированы заболевания головного мозга или другие нервные расстройства. Возраст примерно половины больных с неврологическими симптомами достигал 71 года и более 66 процентов из них были мужчинами.
Ученые не выявили случаев воспаления мозга или окружающих оболочек (энцефалит и менингит), что указывает на то, что вирус не попадает в центральную нервную систему непосредственно. В то же время возникновение неврологических симптомов резко повышает риск смерти госпитализированного пациента на 38 процентов. Они также на 28 процентов увеличивают вероятность длительной терапии или реабилитации сразу после выписки из больницы.
Неврологические осложнения являются вторичными последствиями тяжелого заболевания и снижения содержания кислорода в организме. Общие неврологические проблемы, такие как спутанность сознания, вызванные химическим электролитным дисбалансом, тяжелой инфекцией или почечной недостаточностью, обычно возникали в течение 48 часов после развития общих симптомов COVID-19, включая лихорадку, затрудненное дыхание и кашель.
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