Мясников оценил угрозу заражения COVID-19 от питомцев

Достоверных фактов, указывающих на то, что домашние питомцы могут заразить хозяина коронавирусом, нет. Таким образом риски передачи инфекции от животного к человеку в своем Telegram-канале оценил врач и телеведущий Александр Мясников , более известный зрителям как доктор Мясников.

Все случаи заражения человека от питомца, описанные в прессе, не проверены и не доказаны, подчеркнул доктор. При этом специалист уточнил, что кошки и собаки могут болеть коронавирусом.

«С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их!» — написал он.

Мясников добавил, что использовать «человеческие» лекарства для профилактики коронавируса у питомцев не следует, потому что эти препараты предназначены для людей.