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Доктор Мясников оценил угрозу заражения коронавирусом от домашних питомцев 

Lenta.ru 1 час назад
Мясников оценил угрозу заражения COVID-19 от питомцев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Достоверных фактов, указывающих на то, что домашние питомцы могут заразить хозяина коронавирусом, нет. Таким образом риски передачи инфекции от животного к человеку в своем Telegram-канале оценил врач и телеведущий Александр Мясников, более известный зрителям как доктор Мясников.
Все случаи заражения человека от питомца, описанные в прессе, не проверены и не доказаны, подчеркнул доктор. При этом специалист уточнил, что кошки и собаки могут болеть коронавирусом.

«С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их!» — написал он.

Мясников добавил, что использовать «человеческие» лекарства для профилактики коронавируса у питомцев не следует, потому что эти препараты предназначены для людей.
Ранее бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко перечислил домашних животных, которые могут быть переносчиками COVID-19. В список вошли мелкие грызуны, летучие мыши, змеи, домашние собаки и кошки.
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Комментарии
Коронавирус , Геннадий Онищенко , Александр Мясников , Госдума
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