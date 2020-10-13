Доказана возможность повторного заражения COVID-19

Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй раз, причем не исключено, что болезнь будет протекать даже тяжелее, чем в первый.

В статье на геномном уровне разбирается первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. 25-летний мужчина из штата Невада в течение 48 дней был инфицирован двумя различными вариантами коронавируса SARS-CoV-2.

Первый раз у него обнаружили вирус 18 апреля при ПЦР-тестировании, второй раз — 5 июня, когда он сам обратился в больницу. Вторая инфекция оказалась тяжелее, чем первая, и больной был госпитализирован с кислородной поддержкой.

Для подтверждения инфекции ученые проводили тестирование амплификации нуклеиновых кислот и в обоих случаях выполняли секвенирование вируса, а данные о последовательностях оценивали с помощью двух различных биоинформационных методик. После окончания лечения у пациента еще дважды брали контрольные мазки из носоглотки.

В исследовании также описываются четыре других подтвержденных случая повторного инфицирования: в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Все эти случаи, считают ученые, заставляет усомниться в том, что перенесенная однажды инфекция формирует в организме устойчивый иммунитет. Надежной защитой в будущем, по их мнению, может стать только эффективная вакцина, которая должна разрабатываться с учетом новых данных.

Любая вакцина формирует иммунный ответ организма на определенный патоген, вооружая его антителами для борьбы с будущими волнами инфекции. При некоторых заболеваниях, таких как корь, инфекция дает пожизненный иммунитет. В отношении других патогенов иммунитет может быть очень недолговечным.

В случае с новой коронавирусной инфекцией пока до конца непонятно, как долго сохраняются антитела к SARS-CoV-2 и как быстро мутирует сам вирус. Авторы отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как долго поддерживается иммунитет, и почему в некоторых случаях повторная инфекция проявляется более серьезно.

Исследователи высказывают предположение, что пациент из Невады во второй раз получил очень высокую дозу вируса, что вызвало более острую реакцию. С другой стороны, это мог быть и более вирулентный штамм вируса.

Не исключают ученые и механизм, известный как антителозависимое усиление, когда уже присутствующие в организме антитела только ухудшают протекание последующих инфекций. Такой эффект наблюдается, например, при лихорадке денге.

В любом случае, реинфекция новым коронавирусом пока остается редкостью — всего несколько подтвержденных случаев из десятков миллионов случаев заражения COVID-19 во всем мире.

Однако, отмечают исследователи, многие случаи протекают бессимптомно, и, следовательно, далеко не всегда возможно достоверно узнать, является ли тот или иной случай COVID-19 первой или второй инфекцией, и призывают учитывать полученные результаты при разработке вакцин и мер общественного здравоохранения.