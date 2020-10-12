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В черном перце обнаружили подавляющее активность COVID-19 вещество 

Lenta.ru и ещё 8 14 часов назад
В черном перце нашли подавляющее COVID-19 вещество
Фото: Pixabay
Специалисты из департамента физики Индийского технологического института обнаружили в черном перце вещество, способное подавить активность COVID-19. Свои выводы они опубликовали в научном журнале Taylor & Francis Online.
Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с коронавирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с SARS-CoV-2, однако активнее всего себя проявляет вещество под названием пиперин. Оно содержится в черном перце и придает ему остроту, жгучесть и аромат.
Как предположили российские ученые, эта гипотеза может работать не только в компьютерной модели, но и в реальности. Однако это необходимо подтвердить реальными экспериментами, пишут «Известия». При этом российские специалисты указали на способность перца повышать иммунитет. В то же время эта специя вредна людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, гипертонией и аллергией на нее, а также не рекомендуется детям до пяти лет.
Ранее британские ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом. Среди них: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Специалисты подчеркнули, что проявление симптомов зависит от возраста. В свою очередь, российский врач-инфекционист Валерий Безносенко отметил, что все варианты кожных проявлений COVID-19 были описаны еще весной.
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Коронавирус , Новости , газета "Известия"
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