Бессимптомно переболевшие рассказали о симптомах 

Люди, переболевшие COVID-19 без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях, сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что бессимптомные носители на самом деле могут иметь определенные признаки заболевания, но не придавать им значения. В частности, пациенты вспоминают, что незадолго до положительного теста на коронавирус чувствовали переутомление и головную боль.

"Если очень придираться, то дней за пять до того, как мне поставили диагноз, была сильная усталость, болела голова, хотелось лежать и не вставать, но я решила, что просто переработала", — рассказала изданию Анна, узнавшая о перенесенном заболевании после теста на работе.

Также зафиксированы случаи, когда люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, сталкивались с отсроченными долговременными проблемами со здоровьем, которые специалисты связывают с коронавирусом.

Так, другая собеседница издания, Светлана, с середины лета начала себя чувствовать плохо, столкнувшись с постоянной усталостью, потливостью, резким похудением. После обследования у женщины были выявлены проблемы с гормонами.