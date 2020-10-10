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Бессимптомно переболевшие рассказали о симптомах 

РИА Новости и ещё 2 44 минуты назад
Бессимптомно переболевшие рассказали о симптомах
Фото: РИА Новости
Люди, переболевшие COVID-19 без характерных симптомов, рассказали о своих ощущениях, сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что бессимптомные носители на самом деле могут иметь определенные признаки заболевания, но не придавать им значения. В частности, пациенты вспоминают, что незадолго до положительного теста на коронавирус чувствовали переутомление и головную боль.

"Если очень придираться, то дней за пять до того, как мне поставили диагноз, была сильная усталость, болела голова, хотелось лежать и не вставать, но я решила, что просто переработала", — рассказала изданию Анна, узнавшая о перенесенном заболевании после теста на работе.

Также зафиксированы случаи, когда люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, сталкивались с отсроченными долговременными проблемами со здоровьем, которые специалисты связывают с коронавирусом.
Так, другая собеседница издания, Светлана, с середины лета начала себя чувствовать плохо, столкнувшись с постоянной усталостью, потливостью, резким похудением. После обследования у женщины были выявлены проблемы с гормонами.

"Мне предложили сдать анализы на антитела, раз уж все равно прохожу обследование, — рассказывает она. И выяснилось, что IgG зашкаливают, что я когда-то переболела бессимптомно. Врач предположила, что мое теперешнее состояние может быть следствием перенесенного на ногах заболевания", — рассказала она.

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Коронавирус , Московский комсомолец
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