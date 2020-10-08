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Назван фактор смерти от коронавируса 

Lenta.ru 58 минут назад
Назван фактор смерти от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Эмори в США пришли к выводу, что загрязненный диоксидом азота городской воздух может усугубить COVID-19, способствуя смертельно опасным осложнениям. Новый фактор риска называется в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
Исследователи проанализировали содержание основных загрязняющих примесей в городском воздухе, включая мелкие частицы, диоксид азота и озон в 3122 округах США с января по июль. Они также оценили два показателя: коэффициент летальности (доля людей, умерших от коронавируса среди зараженных) и коэффициент смертности (доля умерших от коронавируса среди населения).
Оказалось, что между концентрацией диоксида азота и вероятностью умереть от COVID-19 существует корреляция. Увеличение содержания диоксида азота в воздухе на 4,6 части на миллиард связано с увеличением уровня смертности и летальности на 16,2 и 11,3 процента, соответственно. Более того, снижение концентрации на такое же число, помогло бы предотвратить 14 672 смерти. Также была выявлена незначительная связь между смертностью и концентрацией частиц.
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