Названа самая опасная группа больных COVID-19 

Пациенты с легким течением коронавируса могут дольше оставаться переносчиками вируса и представлять опасность для окружающих, чем тяжелые больные. Об этом в интервью Ura.ru рассказала главный детский инфекционист Екатеринбурга Татьяна Калугина.

Прежде всего, эта ситуация характерна для заразившихся коронавирусом детей. По словам врача, до 70% детей, которые сейчас находятся в стационаре ДКБ № 11, внешне не проявляют признаков болезни.

В то же время их нельзя выписать, так как они представляют опасность для окружающих.