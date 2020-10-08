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Названа самая опасная группа больных COVID-19 

Medical Note и ещё 2 1 час назад
Названа самая опасная группа больных COVID-19
Фото: Medical Note
Пациенты с легким течением коронавируса могут дольше оставаться переносчиками вируса и представлять опасность для окружающих, чем тяжелые больные. Об этом в интервью Ura.ru рассказала главный детский инфекционист Екатеринбурга Татьяна Калугина.
Прежде всего, эта ситуация характерна для заразившихся коронавирусом детей. По словам врача, до 70% детей, которые сейчас находятся в стационаре ДКБ № 11, внешне не проявляют признаков болезни.
В то же время их нельзя выписать, так как они представляют опасность для окружающих.

«Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», — объяснила Калугина.

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