Проценко заявил о росте тяжелых случаев COVID-19 

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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что число тяжелых пациентов с коронавирусом в столице выросло. Об этом сообщает ТАСС.

По словам врача, на данный момент в Москве тяжелой формой COVID-19 болеют 1,5 тысячи человек.

"Это реально много", — считает Проценко.

Он добавил, что выросло число пациентов старше 65 лет. Летом пожилых, заболевших коронавирусом, было 15%. Сейчас этот показатель достиг 20-25%.

"Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что коронавирус — это действительно опасно", — сказал медик.

Проценко призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и регулярно мыть руки.