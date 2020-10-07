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Проценко заявил о росте тяжелых случаев COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Проценко заявил о росте тяжелых случаев COVID-19
Фото: @gkb40mos
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что число тяжелых пациентов с коронавирусом в столице выросло. Об этом сообщает ТАСС.
По словам врача, на данный момент в Москве тяжелой формой COVID-19 болеют 1,5 тысячи человек.

"Это реально много", — считает Проценко.

Он добавил, что выросло число пациентов старше 65 лет. Летом пожилых, заболевших коронавирусом, было 15%. Сейчас этот показатель достиг 20-25%.

"Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что коронавирус — это действительно опасно", — сказал медик.

Проценко призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и регулярно мыть руки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Проценко оценил готовность Москвы к новому пику COVID.
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