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ВОЗ сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 28 1 час назад
Назван главный источник заражения COVID-19
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом за сутки — 338 779 новых случаев. Об этом передает Reuters.
Наибольший рост новых случаев пришелся на Индию, США и Бразилию. В мире также за сутки от COVID-19 умерли 5514 человек.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки болезней и пандемии — часть человеческой жизни, и страны мира должны готовиться, чтобы лучше отразить следующую большую эпидемию. Он отметил, что многие страны пренебрегали развитием сферы здравоохранения, что отразилось на их готовности бороться с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.
По данным на 8 октября, в мире насчитывается более 36,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,1 миллиона человек скончались, еще 25 миллионов — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.
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Коронавирус , Новости , ВОЗ , Reuters
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