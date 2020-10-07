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Мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

РИА Новостииещё 3
3 часа назад
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американец Джордан Джози дважды переболел COVID-19 с разными симптомами, сообщает CNN.
Первый раз 29-летний мужчина заразился в начале весны, когда у него поднялась температура, появилась одышка и боли в теле. Через два месяца после болезни в его крови выявили антитела, а сам Джози вернулся к нормальной жизни и возобновил занятия спортом.
В июне у американца пропал аппетит и появилась сильная усталость, из-за которой он был не в состоянии выполнять обычные повседневные действия.
"Я не мог подняться по лестнице или прогуляться в моем районе",
— вспоминает мужчина.
Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты, отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того чтобы это определить, медикам придется провести генетическое секвенирование образцов вируса.
Коронавирус,CNN,РИА Новости,
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