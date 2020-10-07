МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американец Джордан Джози дважды переболел COVID-19 с разными симптомами, сообщает CNN.

Первый раз 29-летний мужчина заразился в начале весны, когда у него поднялась температура, появилась одышка и боли в теле. Через два месяца после болезни в его крови выявили антитела, а сам Джози вернулся к нормальной жизни и возобновил занятия спортом.

В июне у американца пропал аппетит и появилась сильная усталость, из-за которой он был не в состоянии выполнять обычные повседневные действия.

"Я не мог подняться по лестнице или прогуляться в моем районе",

— вспоминает мужчина.