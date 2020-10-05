Мясников объяснил, что влияет на заражение COVID

Врач Александр Мясников объяснил в своем Telegram-канале, что может влиять на предрасположенность человека к коронавирусу. По его мнению, все дело в генетике.
"Генные мутации как раз и являются причиной смерти молодых пациентов. Мы хорошо знаем, что есть люди, которые не заражаются даже СПИДом и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям".
По словам Мясникова, коронавирус с течением времени потеряет свою опасность, то есть в перспективе он вполне может "выродиться" в обычное ОРЗ.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему COVID-19 не так опасен.