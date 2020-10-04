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10 499 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 3 часа назад
10 499 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 10 499 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 1 215 001 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3284 человека. Скончались 107 человек. За все время выздоровели 979 143 человека, зафиксировано 21 358 летальных исходов. Данные по регионам распределились следующим образом.
  • Москва — 3327
  • Санкт-Петербург — 392
  • Московская область — 296
  • Ростовская область — 234
  • Нижегородская область — 201
  • Воронежская область — 179
  • Архангельская область — 176
  • Свердловская область — 172
  • Кемеровская область — 169
  • Ханты-Мансийский АО — 155
  • Ставропольский край — 150
  • Ульяновская область — 141
  • Ямало-Ненецкий АО — 141
  • Волгоградская область — 129
  • Саратовская область — 128
  • Красноярский край — 122
  • Удмуртская Республика — 115
  • Оренбургская область — 115
  • Самарская область — 114
  • Томская область — 108
  • Республика Коми — 106
  • Мурманская область — 105
  • Алтайский край — 105
  • Республика Крым — 100
  • Иркутская область — 99
  • Омская область — 99
  • Краснодарский край — 97
  • Республика Саха (Якутия) — 95
  • Пензенская область — 93
  • Тюменская область — 93
  • Республика Бурятия — 89
  • Забайкальский край — 89
  • Республика Алтай — 85
  • Республика Дагестан — 84
  • Пермский край — 84
  • Челябинская область — 81
  • Карачаево-Черкесская Республика — 79
  • Хабаровский край — 79
  • Ленинградская область — 78
  • Республика Калмыкия — 78
  • Кировская область — 78
  • Новосибирская область — 77
  • Приморский край — 74
  • Брянская область — 72
  • Республика Карелия — 72
  • Орловская область — 71
  • Белгородская область — 68
  • Калужская область — 67
  • Тверская область — 67
  • Ивановская область — 65
  • Калининградская область — 65
  • Костромская область — 64
  • Ярославская область — 60
  • Курская область — 58
  • Новгородская область — 58
  • Кабардино-Балкарская Республика — 57
  • Вологодская область — 56
  • Владимирская область — 54
  • Рязанская область — 52
  • Республика Ингушетия — 51
  • Сахалинская область — 51
  • Астраханская область — 50
  • Тамбовская область — 49
  • Псковская область — 49
  • Республика Хакасия — 48
  • Липецкая область — 44
  • Республика Башкортостан — 44
  • Магаданская область — 42
  • Республика Адыгея — 41
  • Республика Мордовия — 41
  • Курганская область — 39
  • Тульская область — 38
  • Республика Северная Осетия — 36
  • Амурская область — 36
  • Смоленская область — 35
  • Республика Тыва — 30
  • Республика Татарстан — 26
  • Чувашская Республика — 26
  • Камчатский край — 26
  • Республика Марий Эл — 25
  • Еврейская АО — 25
  • Севастополь — 23
  • Чеченская Республика — 4
  • Ненецкий АО — 2
  • Чукотский АО — 1
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников рассказал о неожиданной причине инфаркта.
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