10 499 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 10 499 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 1 215 001 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3284 человека. Скончались 107 человек. За все время выздоровели 979 143 человека, зафиксировано 21 358 летальных исходов. Данные по регионам распределились следующим образом.

Москва — 3327

Санкт-Петербург — 392

Московская область — 296

Ростовская область — 234

Нижегородская область — 201

Воронежская область — 179

Архангельская область — 176

Свердловская область — 172

Кемеровская область — 169

Ханты-Мансийский АО — 155

Ставропольский край — 150

Ульяновская область — 141

Ямало-Ненецкий АО — 141

Волгоградская область — 129

Саратовская область — 128

Красноярский край — 122

Удмуртская Республика — 115

Оренбургская область — 115

Самарская область — 114

Томская область — 108

Республика Коми — 106

Мурманская область — 105

Алтайский край — 105

Республика Крым — 100

Иркутская область — 99

Омская область — 99

Краснодарский край — 97

Республика Саха (Якутия) — 95

Пензенская область — 93

Тюменская область — 93

Республика Бурятия — 89

Забайкальский край — 89

Республика Алтай — 85

Республика Дагестан — 84

Пермский край — 84

Челябинская область — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 79

Хабаровский край — 79

Ленинградская область — 78

Республика Калмыкия — 78

Кировская область — 78

Новосибирская область — 77

Приморский край — 74

Брянская область — 72

Республика Карелия — 72

Орловская область — 71

Белгородская область — 68

Калужская область — 67

Тверская область — 67

Ивановская область — 65

Калининградская область — 65

Костромская область — 64

Ярославская область — 60

Курская область — 58

Новгородская область — 58

Кабардино-Балкарская Республика — 57

Вологодская область — 56

Владимирская область — 54

Рязанская область — 52

Республика Ингушетия — 51

Сахалинская область — 51

Астраханская область — 50

Тамбовская область — 49

Псковская область — 49

Республика Хакасия — 48

Липецкая область — 44

Республика Башкортостан — 44

Магаданская область — 42

Республика Адыгея — 41

Республика Мордовия — 41

Курганская область — 39

Тульская область — 38

Республика Северная Осетия — 36

Амурская область — 36

Смоленская область — 35

Республика Тыва — 30

Республика Татарстан — 26

Чувашская Республика — 26

Камчатский край — 26

Республика Марий Эл — 25

Еврейская АО — 25

Севастополь — 23

Чеченская Республика — 4

Ненецкий АО — 2

Чукотский АО — 1