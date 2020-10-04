10 499 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 10 499 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 1 215 001 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3284 человека. Скончались 107 человек. За все время выздоровели 979 143 человека, зафиксировано 21 358 летальных исходов. Данные по регионам распределились следующим образом.
- Москва — 3327
- Санкт-Петербург — 392
- Московская область — 296
- Ростовская область — 234
- Нижегородская область — 201
- Воронежская область — 179
- Архангельская область — 176
- Свердловская область — 172
- Кемеровская область — 169
- Ханты-Мансийский АО — 155
- Ставропольский край — 150
- Ульяновская область — 141
- Ямало-Ненецкий АО — 141
- Волгоградская область — 129
- Саратовская область — 128
- Красноярский край — 122
- Удмуртская Республика — 115
- Оренбургская область — 115
- Самарская область — 114
- Томская область — 108
- Республика Коми — 106
- Мурманская область — 105
- Алтайский край — 105
- Республика Крым — 100
- Иркутская область — 99
- Омская область — 99
- Краснодарский край — 97
- Республика Саха (Якутия) — 95
- Пензенская область — 93
- Тюменская область — 93
- Республика Бурятия — 89
- Забайкальский край — 89
- Республика Алтай — 85
- Республика Дагестан — 84
- Пермский край — 84
- Челябинская область — 81
- Карачаево-Черкесская Республика — 79
- Хабаровский край — 79
- Ленинградская область — 78
- Республика Калмыкия — 78
- Кировская область — 78
- Новосибирская область — 77
- Приморский край — 74
- Брянская область — 72
- Республика Карелия — 72
- Орловская область — 71
- Белгородская область — 68
- Калужская область — 67
- Тверская область — 67
- Ивановская область — 65
- Калининградская область — 65
- Костромская область — 64
- Ярославская область — 60
- Курская область — 58
- Новгородская область — 58
- Кабардино-Балкарская Республика — 57
- Вологодская область — 56
- Владимирская область — 54
- Рязанская область — 52
- Республика Ингушетия — 51
- Сахалинская область — 51
- Астраханская область — 50
- Тамбовская область — 49
- Псковская область — 49
- Республика Хакасия — 48
- Липецкая область — 44
- Республика Башкортостан — 44
- Магаданская область — 42
- Республика Адыгея — 41
- Республика Мордовия — 41
- Курганская область — 39
- Тульская область — 38
- Республика Северная Осетия — 36
- Амурская область — 36
- Смоленская область — 35
- Республика Тыва — 30
- Республика Татарстан — 26
- Чувашская Республика — 26
- Камчатский край — 26
- Республика Марий Эл — 25
- Еврейская АО — 25
- Севастополь — 23
- Чеченская Республика — 4
- Ненецкий АО — 2
- Чукотский АО — 1
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