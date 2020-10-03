Американские ученые выявили новое тяжелое последствие заражения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что ранее подобный симптом испытывали только дети.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что медики обнаружили у переболевших коронавирусом взрослых острый воспалительный синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением у детей и подростков. Однако у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и боли в животе, пояснили ученые.

Эксперты рассказали о 16 подобных случаях в США и Британии у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. По их словам, у всех была аритмия, у 12 человек – повышенная температура, у 8 - респираторные симптомы. В результате 10 - попали в реанимацию, а двое - умерли.