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Найдено новое тяжёлое осложнение коронавируса у взрослых

Аргументы Неделииещё 7
50 минут назад
Американские ученые выявили новое тяжелое последствие заражения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что ранее подобный симптом испытывали только дети.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что медики обнаружили у переболевших коронавирусом взрослых острый воспалительный синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением у детей и подростков. Однако у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и боли в животе, пояснили ученые.
Эксперты рассказали о 16 подобных случаях в США и Британии у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. По их словам, у всех была аритмия, у 12 человек – повышенная температура, у 8 - респираторные симптомы. В результате 10 - попали в реанимацию, а двое - умерли.
Медики пока не могут определить, являются ли эти симптомы последствием тяжелой формы коронавируса, или это «постинфекционный процесс». Ученые уточнили, что у пациентов с типичными симптомами MIS-A возникал в среднем через две-пять недель.
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