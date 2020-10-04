Названо новое опасное последствие COVID-19

Новый воспалительный синдром MIS-A, который предположительно связан с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием COVID-19. О новых неожиданностях инфекции рассказал инфекционист Николай Малышев , пишет РБК.

Он пояснил, что коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус. «COVID таит много неожиданностей», — сказал врач, спрогнозировав, что люди могут столкнуться с самыми разными осложнениями.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса. Речь идет об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с COVID-19.

Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах.

COVID-19 начал распространяться в конце декабря прошло года. Очагом распространения вируса стал рынок в городе Ухань.