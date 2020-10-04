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Российский врач спрогнозировал новые неожиданности коронавируса 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Названо новое опасное последствие COVID-19
Фото: Lenta.ru
Новый воспалительный синдром MIS-A, который предположительно связан с коронавирусом, может оказаться не единственным последствием COVID-19. О новых неожиданностях инфекции рассказал инфекционист Николай Малышев, пишет РБК.
Он пояснил, что коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус. «COVID таит много неожиданностей», — сказал врач, спрогнозировав, что люди могут столкнуться с самыми разными осложнениями.
Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса. Речь идет об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с COVID-19.
Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах.
COVID-19 начал распространяться в конце декабря прошло года. Очагом распространения вируса стал рынок в городе Ухань.
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Коронавирус , Новости , Николай Малышев
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