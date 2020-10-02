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В России выявлен 9 412 новый случай коронавируса

Анастасия Иванова
2 часа назад
За сутки в России выявили 9 412 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных составило 1 194 643. Об этом сообщает оперативный штаб.
Стопкоронавирус.рф
Новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 регионах. Больше всего — в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Сообщается, что 25,6% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 186 летальных случаев. Общее число умерших с коронавирусом составило 21 077. За все время пандемии в России вылечилось 970 296 человек.
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