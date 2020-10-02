Главврач больницы на Коммунарке оценил ситуацию с коронаврусом в России. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети.

Денис Проценко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране становится все серьезнее, количество заразившихся коронавирусом ежедневно растет.

Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью – в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. Covid-19 – тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьезная угроза.

Только в Москве, по словам врача, в тяжелой форме коронавирусом болеют свыше 1500 человек и их количество, к сожалению, скорее всего, будет увеличиваться.

Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что Covid-19 – это действительно опасно,

– отмечает специалист.

Проценко в очередной раз призывает людей беречь себя и близких, не игнорировать рекомендации врачей: носить маски в общественных местах, тщательно и часто мыть руки с мылом, не забывать о социальной дистанции в 1,5-2 метра. Особенно серьезно отнестись к рекомендациям и беречь свое здоровье врач советует пожилым людям:

Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет – меньше 15 %, - то сейчас их уже 20-25 %. А в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80 %, и среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80 % людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая.