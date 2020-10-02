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Британские ученые назвали причину возрастающей заразности коронавируса 

Слово и Дело 31 минуту назад
Ученые назвали причину возрастающей заразности COVID
Фото: Слово и Дело
Исследование на эту тему провели ученые из британского Института Фрэнсиса Крика. В ходе работы специалисты выяснили, что клетки коронавируса в рамках процессов мутации обзавелись шипами — так называемыми спайковыми белками, которые используются для попадания в организм человека, передает Ридус.

"Коронавирус весь покрыт спайковыми белками, и, вероятно, только небольшая их часть видоизменяется, что усложняет задачу обнаружения этих участков",

— сообщили авторы исследования.
Им удалось установить, что данные белки могут видоизменяться менее чем за минуту. Однако при контакте с клетками человеческого организма этот процесс замедляется в несколько раз из-за длительного времени адаптации вируса к поверхности.
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Коронавирус , Ридус
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