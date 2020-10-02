Ученые назвали причину возрастающей заразности COVID

Исследование на эту тему провели ученые из британского Института Фрэнсиса Крика. В ходе работы специалисты выяснили, что клетки коронавируса в рамках процессов мутации обзавелись шипами — так называемыми спайковыми белками, которые используются для попадания в организм человека, передает Ридус.

"Коронавирус весь покрыт спайковыми белками, и, вероятно, только небольшая их часть видоизменяется, что усложняет задачу обнаружения этих участков",

— сообщили авторы исследования.

Им удалось установить, что данные белки могут видоизменяться менее чем за минуту. Однако при контакте с клетками человеческого организма этот процесс замедляется в несколько раз из-за длительного времени адаптации вируса к поверхности.