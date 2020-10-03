Вирусолог рассказал об особенностях COVID-19 в РФ

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Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru предположил, что следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.

Он высказал мнение, что новый коронавирус в нашей популяции задержится надолго.

"Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет",

— отметил Аграновский, предположив, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года. Спад, по прогнозу вирусолога, не будет быстрым.

"За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету",

— подытожил Аграновский.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти весь мир. По данным ВОЗ, зарегистрировано более 34 миллионов случаев заболевания. Погибли более миллиона человек. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

В России с начала эпидемии выявлено более 1,2 миллиона заболевших коронавирусом, выздоровело почти 976 тысяч человек. Умер 21 251 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.