Вирусолог выказался о росте заболевших COVID в РФ 

"Пока заболеваемость растет, рано говорить о пике. Я думаю, что рост будет продолжаться еще долго. Он может приостановиться и пойдет на плато, но это все будет тянуться… А сейчас будет рост заболеваемости. Скорее всего, у нас весь октябрь будут такие высокие показатели", — сказал Альтштейн.