Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вирусолог выказался о росте заболевших COVID в РФ 

РИА Новости 1 час назад
Говорить о пике заболеваемости коронавирусом в России пока ещё рано, скорее всего, в октябре показатели будут расти, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, выразив надежду, что до пиковых майских значений ситуация не дойдет.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в России, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.

"Пока заболеваемость растет, рано говорить о пике. Я думаю, что рост будет продолжаться еще долго. Он может приостановиться и пойдет на плато, но это все будет тянуться… А сейчас будет рост заболеваемости. Скорее всего, у нас весь октябрь будут такие высокие показатели", — сказал Альтштейн.

Он уточнил, что когда начнется снижение заболеваемости, предсказать очень сложно, все зависит от самих людей, от того носят ли они маски, соблюдают ли социальную дистанцию, моют ли руки, перешли ли по возможности на удалённую работу.

"Надеюсь, что к майским показателям мы не вернемся, но все будет зависеть от отношения населения, сейчас отношение к мерам профилактики очень пренебрежительное", — пояснил Альтштейн.

Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Комментарии
Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн , Татьяна Голикова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа серьезная опасность минеральной воды
Названа серьезная опасность минеральной воды
Названы необычные симптомы приближающегося инсульта
Названы необычные симптомы приближающегося инсульта
Назван витамин, нехватка которого приводит к раку
Назван витамин, нехватка которого приводит к раку
Как отличить меланому от обычной родинки
Как отличить меланому от обычной родинки
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение