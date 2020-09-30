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Российскую вакцину от коронавируса запатентовали

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор», запатентовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент в среду, 30 сентября.
«Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнил собеседник агентства.
Ранее 30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России завершились клинические исследования вакцины центра «Вектор». Она добавила, что вакцинация будет добровольной, но уточнила, что если ситуация связана с профессиональными рисками, прививка «может быть необходима».
Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.
Коронавирус,Новости,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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