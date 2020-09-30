Российскую вакцину от коронавируса запатентовали

Российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор», запатентовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент в среду, 30 сентября.

Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. По словам Мурашко, более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в московских клиниках в рамках пострегистрационных исследований препарата.