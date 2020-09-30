Раскрыто влияние гриппа на коронавирус 

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что грипп может негативно сказываться на течении коронавируса.

Она опровергла миф о возможности скрещивания или передачи коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, что это два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. Однако специалист отметила, что две инфекции вместе дают двойную нагрузку на человеческий организм.

"В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченности. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже", — сказала Баранова в комментарии "Известиям".

По ее словам, в результате экспериментов выяснилось, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который "был изначально".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.