Ученые Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай раскрыли загадку, почему у некоторых людей с COVID-19 развивается сильное воспаление, смертельно опасное для жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.