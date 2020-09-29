Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что распространение коронавирусной инфекции в России находится под контролем. Об этом сообщают РИА Новости

"Конечно, в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения".

Руженцова отметила, что изоляция возможна только в случае, если запас коечного фонда будет меньше 30%. То есть если в больницах перестанут оставаться места для новых пациентов.

"Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность".

При этом новых симптомов COVID-19 Руженцова не отметила, но это не повод расслабляться. Вирус поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт, также встречаются кожные проявления инфекции.