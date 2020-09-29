Ученые из Мерсинского университета в Турции установили, что коронавирус снижает уровень тестостерона, ослабляет иммунитет и снижает половое влечение у мужчин. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на The Aging Male.

Участие в исследовании приняли 232 человека. Их разделили на группы, исходя из тяжести симптомов коронавируса. Одним требовалась реанимация, другим стандартная терапия. У третьей группы заболевание протекало бессимптомно.

У 113 пациентов (51%) развился гипогонадизм — синдром, сопровождающийся недостаточностью функций половых желез и нарушением синтеза половых гормонов. Уровень тестостерона у них снизился примерно на треть.

Уровень гормона был тем ниже, чем тяжелее протекало заболевание. Большинство бессимптомных пациентов также сообщили о потере интереса к сексу.