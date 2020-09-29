Учебу остановят на две недели из-за COVID-19

В связи с растущей динамикой развития коронавируса и сезонных заболеваний, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который регулирует внеплановые каникулы с 5 по 18 октября для всех школ.
"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в указе.
При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.
"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк ", — написал Собянин в своем блоге.
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