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Школьники вновь уйдут на каникулы из-за распространения COVID 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Учебу остановят на две недели из-за COVID-19
Фото: depositphotos
В связи с растущей динамикой развития коронавируса и сезонных заболеваний, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который регулирует внеплановые каникулы с 5 по 18 октября для всех школ.

"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в указе.

При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк ", — написал Собянин в своем блоге.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как обезопасить себя от COVID-19.
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Коронавирус , Сергей Собянин
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