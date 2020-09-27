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В России выявлено 7867 новых случаев COVID-19

Анастасия Иванова
1 час назад
За последние сутки в России зафиксировали 7 867 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1 151 438. Статистику опубликовал оперативный штаб.
7867 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Больше всего в Москве - 2016, Санкт-Петербурге - 227, а также Московской области - 226. 26,4% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни.
Оперштаб
За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек, умерло - 99. За все время распространения инфекции было зафиксировано 20 324 летальных исхода. Выздоровело 943 218 человек.
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