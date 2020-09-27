7867 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ

За последние сутки в России зафиксировали 7 867 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1 151 438. Статистику опубликовал оперативный штаб.

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Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Больше всего в Москве - 2016, Санкт-Петербурге - 227, а также Московской области - 226. 26,4% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни.

Оперштаб

За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек, умерло - 99. За все время распространения инфекции было зафиксировано 20 324 летальных исхода. Выздоровело 943 218 человек.