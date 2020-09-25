В ВОЗ назвали обостряющиеся после COVID-19 болезни

По ее словам, это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов. «Сейчас идут новые исследования, что после того, как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых, и диабета», — сказала Вуйнович.

Ранее заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде рассказала, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошел рост внезапных смертей от болезней сердца в домашних условиях. Такая ситуация объясняется тем, что люди опасались обращаться в стационары из-за риска заразиться коронавирусом.