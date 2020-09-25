В Москве выводят из резерва койки для больных COVID-19

Плановая и экстренная медпомощь будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , передает ТАСС.

«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы (…) специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с ним и рост числа госпитализаций — это «общемировая тенденция». «Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда», — добавила Ракова.