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Россиянам предрекли пик заболеваемости COVID-19

Анастасия Иванова
2 часа назад
Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом россиян достигнет показателя в восемь-девять тысяч. Об этом рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram-аккауте РБК.
Как утверждает Тимаков, профилактический характер медицины в России позволил смягчить эффект первой волны коронавируса и уменьшить летальность инфекции без серьезного подрыва экономики.
Он подчеркнул, что подъем заболеваемости специалисты прогнозировали заранее и что повода для паники в настоящий момент нет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников назвал тайны коронавируса.
Коронавирус,Видео,Евгений Тимаков,
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