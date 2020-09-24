Россиянам предрекли пик заболеваемости COVID-19

Как утверждает Тимаков, профилактический характер медицины в России позволил смягчить эффект первой волны коронавируса и уменьшить летальность инфекции без серьезного подрыва экономики.

Он подчеркнул, что подъем заболеваемости специалисты прогнозировали заранее и что повода для паники в настоящий момент нет.