Россиянам назвали правила защиты от COVID-19 и ОРВИ

Для защиты от коронавируса и ОРВИ следует соблюдать пять правил профилактики. Среди них — частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 25 сентября.

«Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками», — отметили в Роспотребнадзоре. Социальная дистанция между людьми должна составлять не менее 1,5 метра, напомнили в ведомстве.

Кроме того, россиян призвали соблюдать еще три правила: придерживаться здорового образа жизни, носить медицинские маски и обращаться к врачу в случае заболевания. «Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — подчеркнули в службе.

Ранее Роспотребнадзор назвал некачественные медицинские маски бесполезными в пандемию коронавируса. Так, если у изделия нет сертификата об использовании в медицинских целях, в качестве защиты его использовать бесполезно.