Вирус закручивает гайки: новые ограничения в России

У эпидемии в России явно наступает второе дыхание. 24 сентября с показателем 6595 новых случаев обновило рекорд за долгое время, в Москве суточный прирост превысил 1000 человек, чего не было три месяца.

И как ни устало население России от карантинных мер — судя по всему, какая-то часть их вернется. Anews рассказывает, что уже стали требовать от граждан федеральные и региональные власти.

Прилетел — сразу в изоляцию

«Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в постановление были внесены 18 сентября, опубликовано 23 сентября и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября.

По поводу того, как будут следить — вопрос к Роспотребнадзору . Подозреваю, что будут следить через портал "Госуслуги", где человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток».

Самый закрытый район Башкирии

Ужесточается ситуация в Башкирии — правда, пока только в одном из районов республики, Бурзянском. Управляющий делами местной администрации Гайса Халитов отметил, что принятые меры связаны с увеличением числа заболеваний пневмонией среди жителей:

«Чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью, было принято решение о введении режима повышенной готовности».

С 23 сентября в районе на две недели запрещены все массовые мероприятия, приостанавливается работа рынка, школы переводят на дистанционное обучение, а в детских садах будут действовать только дежурные группы для тех детей, чьи родители вынуждены отлучаться на работу.

Изменится режим работы и государственных органов. Прием граждан будет проходить в дистанционном формате, также удаленно будут проводиться собрания местного самоуправления.

Ко всему прочему, был перенесен запланированный на октябрь республиканский форум молодежи. Глава района Рустам Шарипов попросил жителей не выезжать в другие районы.

Довольно специфическая мера была в минувшую пятницу введена и в других районах Башкирии. На территории Кумертау, Салавата, Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов республики гражданам, не проживающим в них, разрешили перемещаться только без остановок, за исключением экстренных случаев. Республиканские власти объяснили это необходимостью упорядочить нахождение в районах, приграничных к другим субъектам страны, иностранных граждан.

Групповые тренировки — нельзя

Рост числа зараженных не устроил власти Воронежской области. В регионе запретили деятельность спортклубов и групповые тренировки, собирающие более 20 человек. Фитнес-центрам разрешили работать только с 50%-ной загрузкой. Что касается проведения крупных спортивных соревнований, то зрители на них допускаются не более 10% от мест на стадионе.

По аналогии с групповыми тренировками запретили публичные культурные, зрелищные, выставочные, просветительские и рекламные мероприятия с очным участием граждан — в том числе в парках и торговых центрах.

Была приостановлена работа ночных клубов и дискотек, детских развлекательных центров и «иных развлекательных и досуговых заведений». Прекратили деятельность все кальянные и фуд-корты.

При 50%-ной заполняемости разрешили работать зоопаркам, музеям, кинотеатрам и театрам — правда, детские спектакли пока проводиться не будут.

Жителей дополнительно обязали всегда иметь при себе паспорт — на случай составления протокола о нарушении режима самоизоляции. Владельцам магазинов, офисов и транспортных средств было в очередной раз предписано не пускать в свои помещения и автобусы людей без масок. При этом ношение перчаток осталось рекомендательной мерой.

Кроме того, жителям области настоятельно рекомендовали не выезжать за ее пределы.

Карантин в университете

Серьезно присматриваются к возможности вернуть карантинные ограничения на Урале — в Челябинской области. Пока конкретные меры приняли только в отношении ведущего учебного заведения региона — Челябинского государственного университета. Там запретили массовые мероприятия, усилили контрольные меры, ввели постоянное изменение температуры у находящихся внутри.

Instagram/csu.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) с ректором университета Сергеем Таскаевым.

По поводу введения более широких ограничений первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила:

«Пока не планируем, но к этому может привести халатное отношение к существующим профилактическим мерам. Главный санитарный врач России также отмечал, что россияне халатно выполняют санитарные требования и не соблюдают масочный режим. Сегодня я слушала выступление Леонида Рошаля , который отметил, что маска спасла ему жизнь. Людей, которые не соблюдают эти нормы, он предложил водить на экскурсию в реанимации.

У нас даже при небольшом, но росте заболеваемости, все меньше людей встречаются в масках в общественном транспорте, в магазинах. Такая халатность может дорого стоить и с точки зрения здоровья, и с точки зрения жизни».