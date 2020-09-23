Выяснилось, какие маски нельзя использовать

Многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что данных об их эффективности нет, сказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"К многоразовым маскам у нас вопросов достаточно много. Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет. Когда мы покупаем маску, мы должны внимательно читать свидетельство, сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях. И, конечно, те маски, которые сшиты на неизвестном производстве, не должны использоваться, если мы не знаем точный состав материала, из которого она изготовлена, и не имеем данных по его эффективности", — сказала Руженцова в ходе прямого эфира в Instagram.

Кроме того, эксперт, отвечая на вопрос о смысле ношения масок, подчеркнула, что врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит.

"В настоящее время мы получили результаты исследования, проведенного в нашем институте, которое показало, что частота заражения, частота инфицирования при ношении маски снижается достоверно — в 1,8 раза … использующие маски болеют реже. Необходимо маски носить и тем, кто контактирует с больными, и тем, кто болеет, чтобы препятствовать распространению инфекции., — заключила Руженцова.

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