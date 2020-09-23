Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор высчитал точную пользу от защитной маски 

Мира Маркина 5 часов назад
Эксперты высчитали точную пользу от защитной маски
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роспотребнадзора высчитали точную пользу от защитной маски. Специалисты выяснили, что медицинская маска снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, эксперты из ЦНИИ эпидемиологии высчитали, что использование перчаток снижает риск заражения ОРВИ, гриппом и COVID-19 в 1,3 раза. Необходимость защищать руки особенно ярко проявилась при контакте с больными: в данном случае вероятность инфицирования снижалась в 2,7 раза.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы сроки пика заболеваемости коронавирусом в России.
Видео дня. Почему при беге начинает колоть в боку
Коронавирус , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Названо сильное природное лекарство от простуды
Названо сильное природное лекарство от простуды
Названа температура тела, которая должна насторожить
Названа температура тела, которая должна насторожить
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
09:41
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему при беге начинает колоть в боку
06:54
Почему при беге начинает колоть в боку
ЗОЖ
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Назван эффективный способ профилактики вирусов
11:19
Назван эффективный способ профилактики вирусов
ЗОЖ Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение