Эксперты высчитали точную пользу от защитной маски

Эксперты Роспотребнадзора высчитали точную пользу от защитной маски. Специалисты выяснили, что медицинская маска снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, эксперты из ЦНИИ эпидемиологии высчитали, что использование перчаток снижает риск заражения ОРВИ, гриппом и COVID-19 в 1,3 раза. Необходимость защищать руки особенно ярко проявилась при контакте с больными: в данном случае вероятность инфицирования снижалась в 2,7 раза.