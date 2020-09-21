Названы сроки пика заболеваемости COVID в РФ

Заболеваемость коронавирусом в России достигнет максимума к ноябрю, однако не будет такой масштабной, как весной текущего года. С таким предположением выступил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram РБК.

По его прогнозу, число заразившихся COVID-19 будет постепенно увеличиваться и достигнет максимальных значений к середине ноября.

«Тем не менее, такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится», — пояснил Лебедев.

Специалист добавил, что для сдерживания подъема заболеваемости необходимо не давать вирусу возможности распространяться от человека к человеку и соблюдать меры безопасности. Борьбе с пандемией будет способствовать и начало массовой вакцинации, подчеркнул Лебедев. Кроме того, по его словам, вирус со временем потеряет свою агрессивность.