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Cпрогнозирован срок максимальной заболеваемости коронавирусом в РФ 

Lenta.ru 4 часа назад
Названы сроки пика заболеваемости COVID в РФ
Фото: Lenta.ru
Заболеваемость коронавирусом в России достигнет максимума к ноябрю, однако не будет такой масштабной, как весной текущего года. С таким предположением выступил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram РБК.
По его прогнозу, число заразившихся COVID-19 будет постепенно увеличиваться и достигнет максимальных значений к середине ноября.

«Тем не менее, такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится», — пояснил Лебедев.

Специалист добавил, что для сдерживания подъема заболеваемости необходимо не давать вирусу возможности распространяться от человека к человеку и соблюдать меры безопасности. Борьбе с пандемией будет способствовать и начало массовой вакцинации, подчеркнул Лебедев. Кроме того, по его словам, вирус со временем потеряет свою агрессивность.

«Все это вместе позволяет надеяться, что, возможно, к концу 2021 года коронавирусная инфекция перестанет быть такой страшной проблемой», — заключил эксперт.

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Коронавирус , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор
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