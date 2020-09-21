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Вирусологи объяснили рост случаев заражения COVID-19 в Москве 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
За прошедшие сутки в Москве выявили более 900 случаев заражения.
Причинами роста заражения коронавирусом являются недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между людьми. Об этом РБК рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, могла также улучшиться и система выявления заболевания.
Альтштейн отметил, что похолодание тоже могло сыграть роль, так как это тоже благоприятно для инфекции.

«Считать это второй волной или не считать, это не так важно, важно, как идет заболеваемость, и принимать против нее меры», — сказал вирусолог.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, увеличение числа заболевших связано с наступлением сезона простуд.
За прошедшие сутки в Москве выявили более 900 случаев заражения. Число новых случаев с начала сентября в Москве выросло почти в 1,5 раза.
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Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн , РБК
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