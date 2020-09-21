В Китае нашли COVID-19 на морепродуктах из России

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь заявили, что обнаружили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, привезенных из России. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Упаковку с COVID-19 выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе Чанчунь — столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил результат.

После обнаружения коронавируса местные власти Чанчуня отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под наблюдение врачей. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.

Однако 10 кг морепродуктов из той же поставки попали в город Фуюй. Местные органы здравоохранения попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.