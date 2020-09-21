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В Китае обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России 

Мира Маркина 4 часа назад
В Китае нашли COVID-19 на морепродуктах из России
Фото: depositphotos.com
Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь заявили, что обнаружили коронавирус на упаковке замороженных морепродуктов, привезенных из России. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Упаковку с COVID-19 выявили в ходе обычной проверки в пятницу в городе Чанчунь — столице провинции. В субботу местный центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил результат.
После обнаружения коронавируса местные власти Чанчуня отследили всех людей, контактировавших с пачкой с COVID-19, и поместили их под наблюдение врачей. Все их результаты на коронавирус дали отрицательный результат.
Однако 10 кг морепродуктов из той же поставки попали в город Фуюй. Местные органы здравоохранения попросили жителей, которые могли контактировать с этими продуктами, сообщить властям и пройти тест на COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назвали срок действия вакцины от коронавируса.
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Коронавирус
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