Иммунолог оценил эффективность вакцин от ковид

Вакцины от коронавируса переоценены, лекарства появятся быстрее, заявил в интервью РИА Новости австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, который возглавляет крупнейший институт биологии (Life Science Institute) в университете Британской Колумбии.

Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от коронавируса, в данный момент оно проходит клинические исследования, в том числе в России.

"Я думаю, лекарства появятся гораздо быстрее вакцин. Я думаю, что вакцины переоценены, нужно будет привить большое количество людей, а эффективность вакцин в действительности еще не известна. То, что вакцины будут появляться, ясно, но будут ли они действительно хорошими вакцинами, еще предстоит выяснить. Поэтому лекарства очень важны. Также их появление позволит спокойно разрабатывать вакцины",

— сказал Пеннингер.

Он указал на то, что несколько уже существующих лекарств и методов показали свою эффективность в лечении коронавирусной болезни, как-то: дексаметазон, плазмотерапия и ремдесивир.

"Есть пара сообщений о маленьких успехах в этой связи, но нам безусловно нужны лекарства, которые функционируют гораздо лучше",

— подчеркнул собеседник агентства.