Вирусолог рассказал, когда россияне снимут маски 

Вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал месяц, когда россияне смогут отказаться от медицинских масок. Об этом сообщает Kdpconsulting.ru.

По словам эксперта, маски можно будет снять в январе 2021 года. Лукашев отметил, что к этому моменту в России будет достаточно людей с иммунитетом.

«Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами»

Лукошек высказался и о вакцинации от коронавируса. Он уверен, что она не предотвратит распространение вируса, так как многие не могут сделать прививку из-за противопоказаний или просто не хотят.