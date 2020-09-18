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Вирусолог рассказал, когда россияне снимут маски 

Елизавета Назарова 41 минуту назад
Вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал месяц, когда россияне смогут отказаться от медицинских масок. Об этом сообщает Kdpconsulting.ru.
По словам эксперта, маски можно будет снять в январе 2021 года. Лукашев отметил, что к этому моменту в России будет достаточно людей с иммунитетом.

«Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами»

Лукошек высказался и о вакцинации от коронавируса. Он уверен, что она не предотвратит распространение вируса, так как многие не могут сделать прививку из-за противопоказаний или просто не хотят.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа температура, которая должна насторожить.
Коронавирус , Видео , РАН
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