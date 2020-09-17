Вирусолог назвал условие введения нового карантина 

Новые ограничительные меры из-за коронавируса будут вводить только в том случае, если произойдет большой всплеск заболеваемости. Такое условие в разговоре с НСН назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По его словам, подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас, незначителен.

«Если будет наблюдаться серьезный всплеск заболеваемости, то тогда может встать вопрос о более крутых санитарных мерах, но пока предпосылок к этому нет. И увеличение на несколько сот человек или даже на тысячу не является основанием для введения ограничений», — заверил Альштейн.

В заключение вирусолог отметил, что введение карантина возможно только тогда, когда ситуация становится «очень тяжелой и серьезной», поскольку такие меры негативно влияют на экономику страны.

Ранее в Кремле также заявили об отсутствии оснований для возвращения ограничений из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом.

«Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.