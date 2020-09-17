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Вирусолог назвал условие введения нового карантина 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Вирусолог назвал условие введения нового карантина
Фото: Lenta.ru
Новые ограничительные меры из-за коронавируса будут вводить только в том случае, если произойдет большой всплеск заболеваемости. Такое условие в разговоре с НСН назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
По его словам, подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас, незначителен.

«Если будет наблюдаться серьезный всплеск заболеваемости, то тогда может встать вопрос о более крутых санитарных мерах, но пока предпосылок к этому нет. И увеличение на несколько сот человек или даже на тысячу не является основанием для введения ограничений», — заверил Альштейн.

В заключение вирусолог отметил, что введение карантина возможно только тогда, когда ситуация становится «очень тяжелой и серьезной», поскольку такие меры негативно влияют на экономику страны.
Ранее в Кремле также заявили об отсутствии оснований для возвращения ограничений из-за прироста числа новых случаев заражения коронавирусом.

«Во всех регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии, это дало свои плоды и это дает возможность гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Незначительным подъем заболеваемости сочла и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, Россия находится на плато по распространению коронавируса, тогда как подъем действительно наблюдается во многих европейских странах. «Мы видим [в России] незначительное повышение», — констатировала Вуйнович.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , Дмитрий Песков , ВОЗ
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